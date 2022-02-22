Полицейские вымогали деньги и избивали прохожих в Петербурге

Следствие установило, что три года назад Арсен А. и Екатерина А. (фамилии разные) вместе с неназванным коллегой остановили прохожего возле станции метро «Садовая» в Санкт-Петербурге и без официального оформления отвели в отделение.
При досмотре у мужчины нашли наркотики и потребовали заплатить 150 тысяч рублей. В итоге они получили от него 136,4 тысячи рублей.
Затем преступная троица остановила прохожего для проверки документов и досмотра, но тот потребовал провести это в присутствии понятых. Полицейские избили его и составили протокол о якобы административном правонарушении.
Решением суда, Екатерине А. назначили 8,5 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности на 8,5 года. Арсену А. назначили 6,5 года условно и штраф в 300 тысяч рублей.
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