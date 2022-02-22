Лобовое столкновение произошло под Зеленогорском — фото

Зеленогорское шоссе днем, 22 февраля, тормозила лобовая авария между двумя легковушками.
Кадр с места происшествия опубликовал очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб почти сразу после аварии.
ДТП произошло на участке Зеленогорского шоссе в районе 11 часов дня. По словам очевидца, водитель белой иномарки выехал на встречную полосу и совершил столкновение с серым «Хендай».
О пострадавших пока неизвестно.
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