Лобовое столкновение произошло под Зеленогорском — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Зеленогорское шоссе днем, 22 февраля, тормозила лобовая авария между двумя легковушками.

Кадр с места происшествия опубликовал очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб почти сразу после аварии.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Олег Суворов

ДТП произошло на участке Зеленогорского шоссе в районе 11 часов дня. По словам очевидца, водитель белой иномарки выехал на встречную полосу и совершил столкновение с серым «Хендай».

О пострадавших пока неизвестно.

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