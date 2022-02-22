В честь 23 февраля в Выборге организуют большую праздничную программу

Гостей и жителей Выборга в День защитника Отечества ждет ряд интересных мероприятий разного формата.

Праздничной программой поделилась пресс-служба администрации города 22 февраля.

Так, в 12:00 состоится торжественное возложение венков и цветов к братскому захоронению №33 на 4-м км Ленинградского шоссе, мемориалу на Южном кладбище и памятнику «Танк».

В 13:00 на площади Выборгских полков начнется торжественный митинг, в рамках которого пройдет возложение цветов к стеле «Город воинской славы».

В 15:00 во Дворце культуры пройдет праздничная программа, посвященная 23 февраля. Прямая трансляция концерта пройдет на федеральном портале PROКультура.РФ, а также в группах районной администрации ВКонтакте и культурно-досугового центра Выборга.

Также в праздничный день запланировано несколько спортивных мероприятий.

В 11:00 у лыжной базы на Лесхозной улице начнутся соревнования «Лыжня России – 2022», а представители клуба закаливания «Пингвин» станут участниками спортивно-оздоровительного плавания.

В 12:00 в помещении шахматного клуба на улице Мира, 23 состоится турнир, также посвященный 23 февраля. В это время на Интендантской горе пройдут показательные выступления спортсменов-любителей мотоциклетного спорта.

Завершится праздничная программа города фейерверком на стадионе «Авангард» в 19:30 вечера.