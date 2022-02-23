Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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25.11.2021 2515
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 40-56, 68-74 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
- км 96, 84, 80, 79, 75,74, 41, 22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 123-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480-482,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 65 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 24.02.2022 9:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;
- км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 160-191 очистка остановок, пешеходных переходов;
- км 159-204 очистка примыкающих съездов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
- км 27-30; км 112-119 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка примыкающих съездов;
- км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов механизированным способом;
- км 37-19 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка снежных валов примыкающих съездов;
- км 22+600 ликвидация деформации АД покрытия, правая полоса;
- км 18 обр/ход очистка ШЗЭ, правая полоса;
- км 37 примыкающий съезд уборка снега, механическим способом.