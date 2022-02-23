За грабеж жильца дома поэта Блока возле Рощино задержаны трое его соотечественников

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Выборгского района 22 февраля обратился 38-летний гражданин Узбекистана, проживающий в доме, в котором расположена музей-квартира поэта Блока в Санкт-Петербурге.

Мужчина работает таксистом и ночью подвез двух незнакомцев к садоводству «Лесовод», расположенному недалеко от Рощино. Пассажиры забрали у него мобильный телефон Redmi, смартфон Samsung Galaxy, права и банковскую карту.

Подозреваемые задержаны 22 февраля в квартирах на улицах Челюскина и Кибальчича в Санкт-Петербурге. Задержаны трое уроженцев Узбекистана в возрасте 22-25 лет. Ранее в поле зрения полиции они не попадали.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и рассказывал, как отсидевший за тройное убийство одним ударом отправил в реанимацию посетителя пивного ларька в Рощино.