В Ленобласти поздравляют ветеранов

Сотрудники комитета по социальной защите населения Ленинградской области в День защитника Отечества поучаствовали в акции #ГероямПосвящается.
Совместно с представителями Всеволожского комплексного центра социального обслуживания и юнармейцами они 23 февраля поздравили ветерана боевых действий в Афганистане Владимира Мадди.
Мужчине вручили подарок и поздравительный адрес. Ветеранов и защитников Отечества с праздником поздравляют и в других районах Ленинградской области.
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23.02.2022 46