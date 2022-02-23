В Ленобласти поздравляют ветеранов

Сотрудники комитета по социальной защите населения Ленинградской области в День защитника Отечества поучаствовали в акции #ГероямПосвящается.

Совместно с представителями Всеволожского комплексного центра социального обслуживания и юнармейцами они 23 февраля поздравили ветерана боевых действий в Афганистане Владимира Мадди.

Мужчине вручили подарок и поздравительный адрес. Ветеранов и защитников Отечества с праздником поздравляют и в других районах Ленинградской области.