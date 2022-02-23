В ЗАГС назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге за последние 3 года

Лидирующую позицию неизменно занимают имена Александр и София. На втором месте по популярности среди мальчиков сохраняется имя Михаил.

Среди девочек ранее чаще встречались имена Алиса и Мария, а теперь – Анна. Следующую позицию по популярности среди мальчиков занимает имя Максим, среди девочек – имена Алиса и Мария.

Также популярностью пользуются имена Артем, Лев и Полина.