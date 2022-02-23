В ЗАГС назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге за последние 3 года

Лидирующую позицию неизменно занимают имена Александр и София. На втором месте по популярности среди мальчиков сохраняется имя Михаил.
Среди девочек ранее чаще встречались имена Алиса и Мария, а теперь – Анна. Следующую позицию по популярности среди мальчиков занимает имя Максим, среди девочек – имена Алиса и Мария.
Также популярностью пользуются имена Артем, Лев и Полина.
Вам будет интересно
«Скрепы людей затмевают им глаза»: Рассказываем, как самовыражение в соцсетях разрушило карьеры педагогов в Выборге и Петербурге
Ранее telegram-канал Mash на Мойке сообщил о двух недавних случаях увольнения педагогов за их активности в социальных сетях. Анна Савочкина...
18.10.2021 1740