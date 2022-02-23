Школьник выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчине в Петербурге

Ученик 11 класса 21 февраля во время конфликта выстрелил в лицо 32-летнему жителю Санкт-Петербурга.

Прибывшие на место происшествия – к дому № 39 на Кантемировской улице – полицейские изъяли у молодого человека аэрозольный пистолет «Пионер», затем допросили его и передали родителям.

Пострадавшего мужчину после оказания первой помощи направили в диагностический центр № 7. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.