Школьник выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчине в Петербурге

Ученик 11 класса 21 февраля во время конфликта выстрелил в лицо 32-летнему жителю Санкт-Петербурга.
Прибывшие на место происшествия – к дому № 39 на Кантемировской улице – полицейские изъяли у молодого человека аэрозольный пистолет «Пионер», затем допросили его и передали родителям.
Пострадавшего мужчину после оказания первой помощи направили в диагностический центр № 7. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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