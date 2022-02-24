Под Лугой легковушка влетела в трактор

ДТП произошло поздно вечером 23 февраля на 162 километре трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти.

У деревни Домкино «ВАЗ-2110» влетел в трактор. В результате столкновения 31-летний водитель легковушки оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

По предварительной информации, водитель спецтехники уехал с места ДТП. Его сейчас ищут. Проводится проверка.