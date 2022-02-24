Обгоревшее тело нашли после пожара в Каменке

Пожар случился утром 23 февраля – горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома по улице Гвардейской в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти.
В результате пожара квартира полностью выгорела, также частично огонь повредил квартиру на втором этаже. При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело. Предположительно, 83-летней хозяйки квартиры.
Проводится проверка.
Вам будет интересно
Невский районный суд Петербурга отправил под арест 30-летнего мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве продавца магазина для взрослых на улице...
22.02.2022 217