Обгоревшее тело нашли после пожара в Каменке

Автор: Гузель Галимова
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Пожар случился утром 23 февраля – горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома по улице Гвардейской в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти.

В результате пожара квартира полностью выгорела, также частично огонь повредил квартиру на втором этаже. При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело. Предположительно, 83-летней хозяйки квартиры.

Проводится проверка.

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