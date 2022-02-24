Посольство Чехии в Петербурге приостановило работу

Чехия заморозила работу по выдаче виз россиянам.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия приостановила выдачу виз россиянам. Исключением могут стать только гуманитарные случаи, передает РИА Новости 24 февраля.

Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам России за исключением гуманитарных случаев, — сообщает агентство.

Петр Фиал сообщил, что кабинет министров Чехии принял решение об отзыве разрешения на работу и выезде сотрудников российского генконсульства в Брно и в Карловых Варах.

Также в Санкт-Петербурге приостановлена работа консульства Чехии.

Тем временем, ситуация в Крыму отнесена к угрозе чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ дал глава региона Сергей Аксенов.