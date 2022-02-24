В Минобороны заявили о выполнении всех задач ВС РФ, поставленных на день

На данный момент проведение специальной военной операции продолжается.

Об этом указано на сайте Министерства Обороны РФ в четверг, 24 февраля.

Группировки войск ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ, продвинулись на расстояние 6-8 километров в глубину. Это было достигнуто при огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации.

Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно, — заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

В результате ударов российских военных выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

С начала проведения военной спецоперации сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины, передает военное ведомство.

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