Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Об этом говорится в новом обращении украинского лидера.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал Зеленский.