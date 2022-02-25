Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. Об этом говорится в новом обращении украинского лидера.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал Зеленский.
Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украины.
Ранее ivbg.ru рассказывал о том, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Поводом стала специальная военная операция на Донбассе, которую утром 24 февраля объявил Владимир Путин. Самую полную хронику спецоперации на Украине читайте по ссылке.