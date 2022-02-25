Президент России готов направить переговорщиков в Минск для диалога с украинской

В российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.
По словам Дмитрия Пескова, Зеленский готов обсуждать нейтральный статус Украины.
Отмечается, что целью Владимира Путина была помощь ЛНР и ДНР. В том числе путем демилитаризации и денацификации Украины.
Нейтральный статус Украины говорит о ее готовности к выполнению вышеперечисленных целей.
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25.02.2022 146