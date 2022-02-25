Президент России готов направить переговорщиков в Минск для диалога с украинской

В российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, Зеленский готов обсуждать нейтральный статус Украины.

Отмечается, что целью Владимира Путина была помощь ЛНР и ДНР. В том числе путем демилитаризации и денацификации Украины.

Нейтральный статус Украины говорит о ее готовности к выполнению вышеперечисленных целей.