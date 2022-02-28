Отчисленных из зарубежных вузов россиян бесплатно примут в российские

Как сообщает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, 28 февраля некоторые европейские вузы, в частности, во Франции, в Чехии и Бельгии, инициировали отчисление российских студентов на фоне спецоперации России в Украине.

В связи с этим, как сообщили в Минобрнауки 28 февраля, все россияне, которые учились за рубежом и столкнулись с подобным ущемлением прав, могут бесплатно поступить в ведущие вузы России.

Принять отчисленных студентов готовы: СПбГУ, ВШЭ, МИФИ, Московский физико-технический институт, МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургский политех им. Петра Великого.