Минобороны подвело итоги пятого дня спецоперации на Украине

Согласно данным оборонного ведомства, уже уничтожено 1146 объектов военной инфраструктуры ВСУ.

За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих, — сообщает генерал-майор Игорь Конашенков.

Также Министерство обороны РФ передает, что с начала проведения специальной операции российские Вооруженные Силы уничтожили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них:

51 реактивных систем залпового огня;

147 орудий полевой артиллерии и минометов;

311 танков;

42 самолета и вертолета;

263 единиц специальной военной автомобильной техники.

Тем временем, наша редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию итогов переговорного процесса между Украиной и Россией.