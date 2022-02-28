Минобороны подвело итоги пятого дня спецоперации на Украине

Согласно данным оборонного ведомства, уже уничтожено 1146 объектов военной инфраструктуры ВСУ.
За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих, — сообщает генерал-майор Игорь Конашенков.
Также Министерство обороны РФ передает, что с начала проведения специальной операции российские Вооруженные Силы уничтожили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них:
- 51 реактивных систем залпового огня;
- 147 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 311 танков;
- 42 самолета и вертолета;
- 263 единиц специальной военной автомобильной техники.
Тем временем, наша редакция ведет текстовую онлайн-трансляцию итогов переговорного процесса между Украиной и Россией.