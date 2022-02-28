Источник: Владимир Зеленский улетел в Польшу

Британский инсайдер заявил, что президент Украины сейчас находится в Польше. Публикуем фрагмент переписки с анонимным источником.

По информации «Russia News«, Владимир Зеленский может находиться в Польше. Об этом изданию сообщил источник из Великобритании.

Анониму стала доступна эта информация во время прилета украинской делегации на переговоры в Гомель.

Также «Russia News» со ссылкой на инсайдера стало известно, что участники делегации из Украины прибыли именно из Польши. Ранее появлялась информация, что украинская сторона летела на польском вертолете. Источник издания это подтвердил.

«Зеленский сейчас прячется в Польше. Информация достоверная. Украинская делегация проговорилась об этом на переговорах. И делегация прибыла с Польши, а не с Украины», — перевод на русский язык указанного на скриншоте текста.

Ранее об этом заявлял и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент Украины покинул Киев еще 25 февраля.