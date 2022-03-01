Омбудсмен Северной Столицы посетила Всеволожский Мультицентр

Мультицентр социальной и трудовой интеграции с рабочим визитом посетила Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова

Экскурсию для Светланы Агапитовой провела директор Мультицентра Ирина Дрозденко, которая рассказала гостье о работе центра и инновационных подходах, комплексной региональной модели сопровождения граждан с инвалидностью и других профессиональных наработках, которые уже сейчас внедряются в других регионах РФ.

Светлана Юрьевна пообщалась с преподавателями и обучающимися, пожелав ребятам успехов в освоении выбранных специальностей.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.