Песков: Россия будет ждать Украину на переговорах сегодня вечером

Российская делегация готова продолжить переговоры с представителями Украины.

Сегодня вечером, 2 марта, российская делегация сегодня ближе к вечеру прибудет на место переговоров и будет ждать украинских переговорщиков, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также выразил надежду, что представители Украины приедут.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — заявил Песков.

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Место проведения переговоров Песков называть не стал. Также не стал давать прогнозы о возможных итогах данных переговоров.

Напомним, первая встреча делегаций России и Украины прошла 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Она длилась почти пять часов. Об итогах первого раунда переговоров ivbg.ru ранее рассказывал более подробно. Также редакция ведет текстовую трансляцию спецоперации на Украине.