В Ленобласти ожидается плюсовая температура и небольшие осадки 3 марта

В четверг, 3 марта, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами по региону, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -1…-6°C, местами -9…-11°C, днем -2…+3°C. На дорогах гололедица.