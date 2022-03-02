В Ленобласти ожидается плюсовая температура и небольшие осадки 3 марта

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 3 марта, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами по региону, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -1…-6°C, местами -9…-11°C, днем -2…+3°C. На дорогах гололедица.

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01.03.2022 147
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