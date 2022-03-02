Интерпол задержал иностранца в розыске в Гатчине  

По информации ivbg.ru, 1 марта в Гатчине задержан 40-летний уроженец Узбекистана в розыске. На родине его искали с октября 2020 года.

Следствие установило, что ныне задержанный заключил фиктивную сделку по продаже стройматериалов. Встретился с потенциальным покупателем в городе Гагарине, получил $12 000, но товар не поставил.

Вместо этого мужчина скрылся с деньгами в России. На миграционном учете иностранец не состоял.