Интерпол задержал иностранца в розыске в Гатчине  

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 1 марта в Гатчине задержан 40-летний уроженец Узбекистана в розыске. На родине его искали с октября 2020 года. 

Следствие установило, что ныне задержанный заключил фиктивную сделку по продаже стройматериалов. Встретился с потенциальным покупателем в городе Гагарине, получил $12 000, но товар не поставил.

Вместо этого мужчина скрылся с деньгами в России. На миграционном учете иностранец не состоял.

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