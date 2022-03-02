Собака унюхала 38 свертков наркотиков в сумочке наркокурьерши из Волхова

По информации ivbg.ru, недалеко от станции «Волховстрой 2» в Волховском районе задержали жительницу Волхова. Служебная собака унюхала подозрительное вещество в салоне ее автомобиля.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили на переднем сидении дамскую сумочку, а в ней 38 свертков с белым порошком. Еще восемь таких же и 164 тысячи рублей нашли в ее квартире. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество.

Следствие полагает, что женщина собиралась реализовать их с помощью тайников-закладок. Известно, что задержанная уже привлекалась за аналогичные преступления.