Минобороны озвучило число раненных и погибших российских военных во время спецоперации

В результате военной спецоперации на Украине с российской стороны есть погибшие и раненые, заявили в Министерстве обороны.

«Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери — 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1 597 наших товарищей получили ранения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции на Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На пятый день спецоперации в Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры между Россией и Украиной. Об итогах первой встречи ivbg.ru ранее рассказывал более подробно. Также редакция ведет текстовую трансляцию спецоперации на Украине.

Второй раунд переговоров России и Украины состоится завтра, 3 марта.