Грузовик задавил пешехода с татуировкой скорпиона в Киришском районе

По информации ivbg.ru, 6 марта около 22:00 на 21 километре трассы «Зуево-Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом.
Фура марки Volvo сбила мужчину, двигавшегося в попутном направлении. От полученных травм он скончался, его личность устанавливается.
На вид погибшему 40-45 лет. Из особых примет у него татуировка птицы на левом предплечье и скорпиона на спине.
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