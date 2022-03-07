Грузовик задавил пешехода с татуировкой скорпиона в Киришском районе

По информации ivbg.ru, 6 марта около 22:00 на 21 километре трассы «Зуево-Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Фура марки Volvo сбила мужчину, двигавшегося в попутном направлении. От полученных травм он скончался, его личность устанавливается.

На вид погибшему 40-45 лет. Из особых примет у него татуировка птицы на левом предплечье и скорпиона на спине.