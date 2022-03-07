Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области записали видео в поддержку Вооруженных сил России, участвующих в специальной операции в Украине.

Вам будет интересно Потому что русские: как россиян притесняют за рубежом по национальному признаку просто потому что могут Знаменитых русских музыкантов, которым рукоплескал весь мир, сегодня принуждают публично осудить свою Родину под угрозой разрыва контрактов. Спорт вне политики,... 04.03.2022 426

Правоохранители зачитали стих «Мы русские» Константина Фролова-Крымского.