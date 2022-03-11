Петербуржец сбил велосипедистку на переходе и отсудил у нее компенсацию

ДТП произошло еще 15 августа 2020 года. Следствие установило, что автомобилист столкнулся с велосипедисткой, которая пересекала пешеходный переход, не спешившись. Машина получила повреждения лобового стекла, капота и бампера.

Согласно экспертному заключению, стоимость ремонта автомобиля составила около 23 тысяч рублей. Автомобилист хотел взыскать с петербурженки 51 тысячу рублей.

Невский районный суд решил, что в данном случае велосипедистка должна была доказать свою невиновность, но она этого не сделала. С нее взыскали 28 126 за ремонт и на оплату госпошлины.