Перминов подготовил ряд антисанкционных предложений для бизнеса

Автор: Анастасия Щербакова
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Предложения касаются логистического направления, нормативного регулирования и управленческих действий.

Об этом сообщается на сайте Совета Федерации РФ 15 марта.

Так, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности сенатор РФ Сергей Перминов направил в адрес первого заместителя Председателя верхней палаты Российского парламента Андрея Турчака материалы-предложения по итогам проведенных исследований и встреч с представителями бизнеса, федеральных и региональных органов государственной власти.

Материалы, которые были собраны, проанализированы, классифицированы и переданы представителем в сенате от Ленинградской области, касаются предложений логистического направления, нормативного регулирования и управленческих действий, в том числе в свете вызовов санкций для автомобильной, железнодорожной и иных отраслей.

…встретил положительный отклик у профильных предпринимательских структур, относящихся как к крупному, так и малому и среднему бизнесу, так как предполагает равное и открытое общение, – сказал Перминов.
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