Троих петербуржцев поймали на льду Финского залива. Им грозит штраф

Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге с 15 марта запретили выход на лед Финского залива. Уже 16 марта прошел рейд, в ходе которого задержали троих нарушителей запрета.

В отношении нарушителей составили протоколы «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Санкции этой статьи предусматривают штраф до 5000 рублей.

Также пойман 37-летний житель Каменногорска, выехавший на лед озера Луговое Выборгского залива на мотобуксировщике. Его привлекут к ответственности.