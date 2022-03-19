Двух пропавших второклассников нашли живыми в Горелово

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, двое учеников школы Кировского района 8 и 9 лет не вернулись домой после вечерней прогулки 18 марта. 

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Информация об этом была размещена в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Позже появилась информация о том, что детей нашли живыми возле «Ленты» в Горелово 19 марта.

Где именно пропадали дети, не уточняется.

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