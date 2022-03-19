Двух пропавших второклассников нашли живыми в Горелово

Как сообщал ivbg.ru, двое учеников школы Кировского района 8 и 9 лет не вернулись домой после вечерней прогулки 18 марта.
Информация об этом была размещена в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Позже появилась информация о том, что детей нашли живыми возле «Ленты» в Горелово 19 марта.
Где именно пропадали дети, не уточняется.
Вам будет интересно
В конце декабря 2021 года в Мурино по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки задержали 26-летнего...
11.01.2022 2730