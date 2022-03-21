Петербуржец обжегся во время готовки супа и умер

По информации ivbg.ru, 21 марта в больнице скончался мужчина, которого госпитализировали на скорой 13 марта из дома на улице Ленина в Санкт-Петербурге.

Во время готовки супа в квартире начался пожар. В результате 40-летний петербуржец получил ожоги пламенем 51% поверхности тела. Пострадали голова, туловище, верхние конечности.

Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти пострадавшего не удалось.