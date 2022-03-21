Петербуржец обжегся во время готовки супа и умер

По информации ivbg.ru, 21 марта в больнице скончался мужчина, которого госпитализировали на скорой 13 марта из дома на улице Ленина в Санкт-Петербурге.
Во время готовки супа в квартире начался пожар. В результате 40-летний петербуржец получил ожоги пламенем 51% поверхности тела. Пострадали голова, туловище, верхние конечности.
Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти пострадавшего не удалось.
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19.02.2022 1376