За два часов под лед Невы провалились пятеро петербуржцев

Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге с 15 марта запретили выход на лед Финского залива. Однако всего за два часа 21 марта под лед провалились пять человек.

В 15:35 в районе дома № 60 на Октябрьской набережной в полынью упал мужчина, его тело на момент подготовки публикации не найдено.

В 17:26 четверо человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, упали в воду недалеко от дома № 123 на проспекте Обуховской обороны. Троих подняли на берег спасатели, их товарища ищут.