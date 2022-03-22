Ленобласть отправила еще 10 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

В понедельник, 21 марта, из Ленобласти в Ростовскую область отправился еще один автомобиль с гуманитарной помощью для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Им передадут детское питание, одежду, медикаменты и продукты длительного хранения. Это уже четвертая партия. Ранее было отправлено 35 тонн гуманитарной помощи.

Сбор гуманитарной помощи продолжится. Напомним, что пункты сбора организованы в местных отделениях партии «Единая Россия». Адреса можно найти по ссылке.

Ранее фанаты «Зенита» собрали и отправили в Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи.