Лед рухнул на школьницу на детской площадке в Сосновом Бору. Ребенок в реанимации

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 21 марта в экстренные службы сообщили о происшествии на детской площадке во дворе пятиэтажного дома на улице Ленинградской в Сосновом Бору.

По предварительным данным, на детской площадке 11-летняя девочка скатилась с горки и застряла в каменном ограждении. С крыши башни в этот момент на ребенка упали две льдины.

Пострадавшая госпитализирована в реанимацию клиники МСЧ № 38 ФМБА России. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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22.03.2022 43
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