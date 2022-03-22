Лед рухнул на школьницу на детской площадке в Сосновом Бору. Ребенок в реанимации

По информации ivbg.ru, 21 марта в экстренные службы сообщили о происшествии на детской площадке во дворе пятиэтажного дома на улице Ленинградской в Сосновом Бору.

По предварительным данным, на детской площадке 11-летняя девочка скатилась с горки и застряла в каменном ограждении. С крыши башни в этот момент на ребенка упали две льдины.

Пострадавшая госпитализирована в реанимацию клиники МСЧ № 38 ФМБА России. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.