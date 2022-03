Музыкальное сообщество разделилось «за» и «против» России: что происходит?

События последних месяцев повлияли на музыкальную индустрию. С начала спецоперации на Украине многие представители музыкального мира высказывались против действий РФ. В числе противников оказались популярные в России артисты и зарубежные музыканты. Многие из последних отказались выступать в нашей стране. Иностранные сцены ограничили доступ российским деятелям культуры, что позже вылилось в бойкот русских классиков. Что происходит в музыкальной сфере в отношении России, рассказываем обо всем по порядку.

Кто из зарубежных исполнителей отменил свои выступления в России?

В понедельник, 21 марта 2022 года, появилась информация, что итальянская рок-группа Måneskin, победившая на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, исключила Россию из списка стран мирового турне Loud Kids Tour.

«Конечно, это очень сложно — делать анонс шоу в то время, когда на Украине продолжается ужасная война и невинные люди страдают. Мы опустошены вместе с украинскими людьми и солидарны с ними», — озвучили участники рок-группы.

Свои концерты в РФ также отменили или перенесли на неопределенный срок: My Chemical Romance (17 июня 2022 года американская рок-группа должна была стать одним из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве), Iggy Pop (американский рок-певец отказался от участия в музыкальном фестивале Park Live, запланированное 10 июля 2022 года в Москве), Placebo (британская рок-группа отменила свое выступление на московском фестивале Park Live, которое должно было пройти 19 июня 2022 года), Green Day (американская рок-группа отменила концерт, запланированный на 29 мая на московском стадионе «Спартак»), Slipknot (американская рок-группа отказалась от участия на фестивале Park Live. Выступление было запланировано на 15 июля 2022 года), Rammstein (концерты Тилля Линдеманна, запланированные на декабрь 2022 года, были отменены), а также Gorillaz,Imagine Dragons, Bring Me the Horizon, Royal Bloo, Twenty One Pilots, The Killers, The Neighbourhood, Franz Ferdinand, Health, Inhaler, Yungblud, Drain Gang, бывший солист One Direction Луи Томлинсон и другие.

Кто из зарубежных исполнителей высказался против ситуации на Украине?

Против действий России на Украине высказались известный британский музыкант Sting, британская рок-группа Deep Purple, экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни, Леди Гага, певица Шер, Майли Сайрус, вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, певица Барбара Стрейзанд и Мадонна.

Что за «черный список» артистов?

15 марта 2022 года в интернете появился список с известными в России представителям музыкальной сферы, которым якобы неофициально запретили выступать на территории страны из-за негативных высказываний о спецоперации на Украине. К ним относятся Веру Брежневу, Светлану Лобода, Валерия Меладзе, Ивана Дорна, Макса Барских, Ивана Алексеева (Noize MC), певца Alekseev, Бориса Гребенщикова, Алексей Потапенко, группы «Нервы», «2Маши», «Каста», «Кровосток», «Океан Эльзы», «Один в каноэ», «Порнофильмы» и других.

Отметим, что многие музыкальные исполнители из «черного списка» намерены провести концерты в России в 2022 году. Сейчас идет активная продажа билетов на концерты Валерия Меладзе, которые запланированы на май в Новосибирске. У рэпера Noice МС на 29 апреля запланирована презентация нового альбома в Москве. В апреле и в мае в Москве и Северной столице выступит коллектив «2Маши». У группы «Каста» в апреле стартует тур по России, а у певицы Лобода назначен на июнь.

Уполномоченный при главе РФ по защите прав предпринимателей концертной сферы нашей страны Ольга Шпигальских заявила, что никаких запретов на музыкальную деятельность указанных артистов на территории России нет.

От отмены выступлений до бойкота русских классиков

Первыми шагами в разломе музыкального мира стали отказы российским представителям выступать на западных площадках. Миланский оперный театр «Ла Скала», Мюнхенский филармонический оркестр, королевский театр в Лондоне «Ковент-Гарден» и Метрополитен-опера в Нью-Йорке отказались от сотрудничества с российскими артистами. В связи с этим были отменены гастроли Большого театра, заменены или уволены российские деятели культуры.

В результате ситуация обострилась сильнее на фоне решения европейских деятелей культуры о прекращении исполнения русских классических произведений. Члены Ассоциации британских оркестров высказались против запрета, пояснив, что музыкальные творения русских классиков являются частью исторического наследия классической музыки и неотделимы от нее.

«Мы не поддерживаем тотальный бойкот этих произведений, как не бойкотируем произведения, созданные композиторами, жившими в других странах в иные времена. Например, британские оркестры исполняли произведения немецких композиторов во времена Первой и Второй мировых войн», — гласит сообщение организации.

Подобное мнение не повлияло на отказ АБО в сотрудничестве с российскими музыкальными учреждениями.

