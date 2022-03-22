Ольга Занко: «Создание биолабораторий в Украине – преступление против человечности»

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) вместе с 448 депутатами поставила подпись под возбуждением парламентского расследования о финансирования Пентагоном биолабораторий в Украине.

По мнению Ольги Занко, США «готовились к биологическому терроризму» против России.

«С молчаливого согласия США и НАТО на территории Украины осуществлялась преступная деятельность лабораторий по созданию оружия массового поражения», – подчеркивает Ольга Занко

По словам Ольги Занко, это целенаправленное преступление не просто против России, но и против человечности.