Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) вместе с 448 депутатами поставила подпись под возбуждением парламентского расследования о финансирования Пентагоном биолабораторий в Украине.
По мнению Ольги Занко, США «готовились к биологическому терроризму» против России.
«С молчаливого согласия США и НАТО на территории Украины осуществлялась преступная деятельность лабораторий по созданию оружия массового поражения», – подчеркивает Ольга Занко
По словам Ольги Занко, это целенаправленное преступление не просто против России, но и против человечности.
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