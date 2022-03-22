На СО НКО Ленобласти распространен мораторий на проверки бизнеса

Ольга Занко выразила готовность оказывать помощь НКО Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, сегодня, 22 марта, состоялось первое заседание нового состава Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области.

С приветственным словом к участникам заседания выступила заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, которая начала со слов благодарности некоммерческому сектору.

«Мы уже не раз убедились, что в самых сложных ситуациях некоммерческие организации оказывают серьезную помощь в решении различных вопросов. НКО сегодня — это двигатель социальных изменений, — подчеркнула Ольга Занко. — Уже есть определенные результаты по оказанию помощи некоммерческим организациям. Например, являюсь одним из соавторов поправки в федеральный бюджет. При рассмотрении документа мы увидели снижение на 15% поддержки НКО и стали работать в этом направлении. В результате ассигнования были восстановлены и даже немного увеличены по сравнению с изначальными цифрами».

По предложению Ольги Занко на социально ориентированные НКО распространен мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года. Кроме того, направлены предложения по проработке других мер поддержки НКО в условиях санкций, например, в части возможности перераспределения расходов и корректировки целевых показателей по грантам и субсидиям, снижения тарифов страховых взносов, отсрочки по сдаче отчетности в Минюст и др.

Совсем недавно депутат возглавила рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере НКО при Комитете по развитию гражданского общества Госдумы РФ, а значит теперь на федеральном уровне у представителей НКО есть сильная поддержка.

По ее словам, от Ленинградской области поступило предложение предусмотреть такую меру поддержки для социально ориентированных некоммерческим организаций, как предоставление на долгосрочной основе земельного участка. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

«Мы всегда открыты к диалогу», — резюмировала Ольга Занко.

Ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.