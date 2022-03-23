Водитель погиб, вылетев в кювет в Сланцевском районе

По информации ivbg.ru, ДТП произошло 22 марта около 08:30 на первом километре дороги Старополье-Осьмино в Сланцевском районе Ленинградской области.
Volkswagen Passat выехал в кювет и въехал в дерево.
В результате ДТП на месте скончался 60-летний водитель. Известно, что он работал сварщиком на местном предприятии в Сланцевском районе.
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17.02.2022 1345