Водитель погиб, вылетев в кювет в Сланцевском районе

По информации ivbg.ru, ДТП произошло 22 марта около 08:30 на первом километре дороги Старополье-Осьмино в Сланцевском районе Ленинградской области.

Volkswagen Passat выехал в кювет и въехал в дерево.

В результате ДТП на месте скончался 60-летний водитель. Известно, что он работал сварщиком на местном предприятии в Сланцевском районе.