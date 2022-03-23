Новые полномочия для правительства Ленинградской области

На очередном заседании постоянной комиссии по АПК депутаты поддержали внесение изменений в статью 6 областного закона «О плодородии земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, как объяснил инициатор законопроекта — председатель комиссии Василий Рыжков («Единая Россия»), необходимость внесения изменений вызвана приведением областного законодательства в соответствие федеральному.

Законопроект вносит изменение в часть 1 статьи 6 областного закона № 41-оз, дополнив перечень полномочий правительства Ленобласти в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения новым полномочием по осуществлению на территории региона сбора, обобщения и предоставления сведений в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения.

Депутаты приняли решение рекомендовать данный законопроект на ближайшем заседании ЗакСобрания Ленинградской области сразу в трех чтениях.

Отметим, что несмотря на засушливое лето в 2021 году регион перевыполнил показатели госпрогаммы по зерну, план по сбору рапса, собрано больше чем в прошлом году плодово-ягодных культур, а также рекордный урожай топинамбура.

В 2020 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — 160,7 тыс. Производство молока выросло до 655,4 тыс. тонн, яиц — 3,2 млрд шт. И это лучшие показатели в России. Более 2 тысяч гектаров сельхозземель было введено в оборот в Ленобласти в 2020 году. По итогам 2021 года суммарный рост валовой продукции агропромышленного комплекса в Ленобласти составит 6,3%.