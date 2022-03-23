В Ленобласти испытали «грозу» летающих дронов

Разработки ленинградских специалистов на большом расстоянии могут выводить из строя летательные дроны.

Об этом в среду, 23 марта, пишут Невские новости.

«Стриж-3» и «Хамелеон» были разработаны на предприятии «Информационные технологии и решения», а испытаны на полигоне «Путилово» в Кировском районе Ленобласти.

Как рассказали разработчики, «Стриж-3» находит и блокирует с большого расстояния беспилотник, который летит под управлением оператора, а «Хамелеон» способен обнаружить движущиеся без управления дроны по картинке.