Россияне начали менять автомобили с пробегом на квартиры

Автор: Сергей Агутин
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На фоне роста цен на автомобили на российских сайтах с объявлениями появились предложения об обмене подорожавших машин на жилые площади и недвижимость.

В тексте объявлений продавцы указывают, что готовы обменять старый транспорт на гаражи, земельные участки, частные дома и квартиры. Номинальная стоимость объекта при этом должна соответствовать заявленной цене автомобиля.

Например, в Махачкале владелец Kia Mohave с пробегом 10 000 километров планирует получить взамен квартиру в центре города. Иномарка куплена за 6,2 млн рублей в 2022 году. Если стоимость жилья ниже, покупателю предлагается доплатить. По оценкам экспертов, за эти деньги в Махачкале можно купить трехкомнатную квартиру.

Аналогичные объявления зафиксированы в Краснодарском крае, Уренгое и других местах.

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24.03.2022 55
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