Ограничение полетов по России продлевается до 1 апреля  

Ограничение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлено до 1 апреля, 03:45 по Мск.

Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Turkish Airlines возобновляет авиаперелеты из Санкт-Петербурга в Анталью с 1 апреля. Самолеты будут вылетать ежедневно в 11:45, прибытие планируется на 15:55. Обратный рейс в Санкт-Петербург запланирован в 06:30.