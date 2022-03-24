Ограничение полетов по России продлевается до 1 апреля  

Ограничение полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлено до 1 апреля, 03:45 по Мск.
Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Turkish Airlines возобновляет авиаперелеты из Санкт-Петербурга в Анталью с 1 апреля. Самолеты будут вылетать ежедневно в 11:45, прибытие планируется на 15:55. Обратный рейс в Санкт-Петербург запланирован в 06:30.
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