Каждый третий петербуржец готов работать вместо мигрантов при условии наличия страховки и горячих обедов

Оказалось, что петербуржцы чаще всего готовы сменить мигрантов на должностях рабочих специальностей, ресторанно-гостиничного бизнеса и транспорта.

Об этом пишут Невские новости, ссылаясь на данные HeadHunter. Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос и выяснили, что 30 % горожан готовы заменить мигрантов при выполнении различной работы, но только если работодатель предоставит горячее питание и ДМС.

При этом, в пределах 56 — 60 % петербуржцев уверены, что работодатели охотнее нанимают мигрантов, поскольку они готовы работать за куда меньшее вознаграждение и без социальных гарантий. Также были представлены и другие мнения. С ними можно ознакомиться на скриншоте ниже.