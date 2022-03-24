У продавца из Луги украли 200 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 23 марта в полицию Лужского района обратилась 51-летняя продавец магазина из Луги.
В ее квартире в доме на проспекте Володарского побывал вор. Чтобы проникнут в жилище, он вскрыл замок входной двери. Добычей злоумышленника стали 200 тысяч рублей.
По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Портал Saverudata публикует интерактивную карту с попавшими в сеть данными россиян. Среди опубликованной информации содержатся фамилии и имена, адреса, номера...
22.03.2022 1383