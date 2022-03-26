«Дела не очень»: жители Нью-Йорка жалуются на резкий рост цен на продукты

Автор: Анастасия Щербакова
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Американцы жалуются на стремительный рост цен на товары в магазинах. На видео — очередная демонстрация обратного действия санкций против России.

Видеорепортаж из Нью-Йорка подготовил RT на Русском 26 марта.

Так, из-за санкций, введенных против России, произошел рост цен на нефть и газ, что не могло не сказаться на сельском хозяйстве и логистике. В итоге это привело к подорожанию продуктов. Теперь жители Нью-Йорка недоумевают при виде цен на полках продуктовых магазинов.

 

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24.03.2022 316
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