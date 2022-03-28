Стало известно, где на 28 марта зафиксированы 226 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 226 человек.

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Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Приозерском и Лужском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.