Стало известно, где на 28 марта зафиксированы 226 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 226 человек.
Вам будет интересно
В мире растет заболеваемость COVID-19, в Китае блокируют города-миллионники. Что известно о новом «стелс-омикроне»?
Как сообщал ivbg.ru, на фоне нового пика заболеваемости штаммом коронавируса «стелс-омикрон» (omicron, BA.2) в Китае начали фиксировать смерти. До этого...
21.03.2022 374
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Приозерском и Лужском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Курковицы (+1), Большой Сабск (+3), Беседа (+1), Остроговицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Папоротно (+1), Сорзуй (+4).
- Всеволожский район: Мурино (+16), Всеволожск (+19), Кудрово (+12), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+1), пос. Щеглово (+1), д. Щеглово (+1), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Романовка (+2), Бугры (+3), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+7), Победа (+1), Глебычево (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+3), Приморск (+2), Каменногорск (+1), Гаврилово (+1), Лосево (+1), Ленинское (+1), Житково (+2), Вещево (+2), Зайцево (+1), Михалёво (+1), Кировское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+16), Сиверский (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Дивенский (+1), Батово (+1), Терволово (+1), Коммунар (+2), Белогорка (+1), Новый Свет (+1), Сяськелево (+1), Новосиверская (+1), Мины (+1), Алексеевка (+1), Борницкий Лес (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+7).
- Кировский район: Кировск (+5), Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Янега (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Новогорелово (+2), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Пеники (+1), Копорье (+3), Глухово (+1), Солнечное (+1), Малое Карлино (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+9), Лукинская (+1), Вознесенье (+4).
- Сланцевский район: Сланцы (+11), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+5), Шугозеро (+3).
- Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+1), Новолисино (+2), Сельцо (+1), Любань (+1), Красный Бор (+1).