Дорогое свидание: в Петербурге задержали банду, которая разводила доверчивых мужчин

В Петербурге правоохранители накрыли банду, которая зарабатывала на консумации.

Схема проста — девушки знакомятся с мужчинами в Интернете, приводят в заведение, а после им приносят счет на десятки тысяч рублей. Причем в схеме были задействованы даже девушки-подростки 13-17 лет.

Источник: vk.com/mash.moyka

Как сообщает паблик «Мэш на Мойке», все крутилось вокруг ресторанов De Marco на канале Грибоедова и Vernissage на 4-й Советской в Петербурге. Пострадавшие знакомились с девушкой в приложении, она приезжала на дорогом автомобиле и специально вела их именно в эти заведения-пустышки, отвлекала разговорами и делала заказ. А после под выдуманным предлогом уходила. В результате официант выставлял безумный счет — от 15 до 100 тысяч рублей.

Правоохранители задержали участников преступной схемы. Ведется расследование.