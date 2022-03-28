Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара в Лужском районе

Пожар охватил 100 «квадратов» нежилого помещения, расположенного в местечке Железо Толмачевского поселения в Лужском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной днем 28 марта. Через час возгорание было ликвидировано.

Из помещения спасатели эвакуировали 30-летнего мужчину с ожогами. Его госпитализировали. Проводится проверка.