Мужчину с ожогами увезли в больницу после пожара в Лужском районе

Пожар охватил 100 «квадратов» нежилого помещения, расположенного в местечке Железо Толмачевского поселения в Лужском районе Ленобласти.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной днем 28 марта. Через час возгорание было ликвидировано.
Из помещения спасатели эвакуировали 30-летнего мужчину с ожогами. Его госпитализировали. Проводится проверка.
Вам будет интересно
Инцидент произошел вечером 24 марта - пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге и едва не...
25.03.2022 209