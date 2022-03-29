Автохама наказали за перекрытый проезд к мусорному контейнеру в Петербурге

Владелец припарковал автомобиль марки Kia возле мусорных контейнеров во дворе жилого дома на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Проезд к площадке оказался заблокированным.
Спецмашина для выгрузки мусора в течение получаса сигналила, однако петербуржец так и не вышел, чтобы перепарковать иномарку.
Мусоровоз уехал, а на капоте и крыше автомобиля оказались несколько пакетов с мусором. Пользователи интернета предположили, что это не случайное совпадение, а послание водителю, которое оставили коммунальщики.
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24.03.2022 359