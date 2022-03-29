Петербуржца избили арбузом до потери сознания

В коммунальной квартире в Санкт-Петербурге использовали арбуз не по назначению. На юридический язык это причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия.

Следствие полагает, что Михаил Б. еще в октябре 2021 года вместе со знакомым выпивал алкогольные напитки в коммунальной квартире дома на улице Кропоткина. В какой-то момент беседа зашла в тупик, мужчина взял со стола арбуз и начал бить им оппонента.

Тот потерял сознание. Михаил Б. выволок потерпевшего в коридор квартиры, где продолжил избиение руками и ногами. Теперь агрессор предстанет перед судом.