ФОМ: все больше россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с конца февраля с 65% до 73%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Если 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, то уже к 20 марту число поддерживающих спецоперацию выросло до 73%. Не поддержали тогда — 17%, сейчас – 14%.

Также респондентов спросили о целях России. Подавляющее большинство – 71% – уверены, что Россия хочет обеспечить свою безопасность, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз и объектов НАТО.

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52% ответили, что Россия хочет защитить жителей ЛНР и ДНР, 21% — изменить политический курс Украины, отстранение националистов от власти в стране, 10% — ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России, 8% — затруднились с ответом.

Напомним, 24 февраля, Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Ее цель — защитить «людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».